18:58, 4 февраля 2026

Госсекретарь США анонсировал заявление Трампа по ДСНВ

Рубио заявил, что Трамп позже выскажется на тему истечения ДСНВ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп позже сделает заявление на тему истечения срока Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

«Президент выскажется об этом позже», — сказал он.

При этом Рубио подчеркнул, что, по мнению американского лидера, эффективный режим контроля над вооружениями будет невозможен без учета арсенала Китая.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США до сих пор не ответили на российское предложение по ДСНВ.

22 сентября 2025 года Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

