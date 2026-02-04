Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:16, 4 февраля 2026Мир

Госсекретарь США оценил шанс прорыва в украинском урегулировании

Рубио: Прорыв по Украине может произойти, когда ситуация кажется безнадежной
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прорыв в урегулировании украинского конфликта может произойти в момент, когда ситуация кажется безнадежной. Его слова передает РИА Новости.

«И одна из вещей, которую нужно понимать относительно прекращения вооруженных конфликтов, заключается в том, что зачастую ситуация кажется совершенно безнадежной, пока не произойдет прорыв, который порой бывает совершенно неожиданным», — сказал он.

Рубио привел в пример ситуацию в Газе, где многие считали прогресс невозможным, однако впоследствии возникли условия для достижения соглашения. Он выразил надежду, что похожий прорыв может случиться и в украинском урегулировании.

Ранее американский госсекретарь рассказал, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию на Украине значительно сократился, но самые сложные проблемы остаются. «Этот список существенно сократился. В этом заключается хорошая новость. Плохая новость в том, что остаются самые сложные», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший российский застройщик попросил о помощи

    Россия скатилась в депрессию

    В России опустели салоны красоты

    В России обвинили родителей в нападениях подростков на школы

    «Айсберг» заметили в Черном море

    Назван один из самых частых симптомов патологий сердечно-сосудистой системы

    В России обновили самый востребованный дрон в зоне СВО

    Раскрыта причина кончины найденных с пеной у рта в отеле Белиза туристок

    На церемонию открытия Олимпиады начали продавать два билета по цене одного

    Илон Маск попытался оправдаться после публикации его писем финансисту-педофилу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok