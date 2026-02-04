Госсекретарь США оценил шанс прорыва в украинском урегулировании

Рубио: Прорыв по Украине может произойти, когда ситуация кажется безнадежной

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прорыв в урегулировании украинского конфликта может произойти в момент, когда ситуация кажется безнадежной. Его слова передает РИА Новости.

«И одна из вещей, которую нужно понимать относительно прекращения вооруженных конфликтов, заключается в том, что зачастую ситуация кажется совершенно безнадежной, пока не произойдет прорыв, который порой бывает совершенно неожиданным», — сказал он.

Рубио привел в пример ситуацию в Газе, где многие считали прогресс невозможным, однако впоследствии возникли условия для достижения соглашения. Он выразил надежду, что похожий прорыв может случиться и в украинском урегулировании.

Ранее американский госсекретарь рассказал, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию на Украине значительно сократился, но самые сложные проблемы остаются. «Этот список существенно сократился. В этом заключается хорошая новость. Плохая новость в том, что остаются самые сложные», — отметил он.

