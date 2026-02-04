Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:42, 4 февраля 2026Ценности

Известный музыкант вышел в свет после похудения на 136 килограммов

Музыкант Jelly Roll пришел на «Грэмми» после похудения на 136 килограммов
Екатерина Ештокина

Фото: Admedia Wire LLC / Legion-Media

Американский певец Джейсон Брэдли Дефорд, более известный как Jelly Roll, вышел в свет после похудения. Его снимки публикует Daily Mail.

41-летний исполнитель пришел на церемонию вручения премии «Грэмми» в черном наряде, который состоял из классических брюк со стрелками, рубашки и бомбера. Музыканта сопровождала супруга, американская модель Банни XO (настоящее имя — Алиса ДеФорд). Избранница артиста выбрала кружевное платье с глубоким декольте.

Материалы по теме:
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022
Стразы, стринги, ирокез. Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Стразы, стринги, ирокез.Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
14 августа 2021

Известно, что Jelly Roll похудел почти на 300 фунтов (136 килограммов). Он худеет с 2022 года — на тот момент его стартовый вес составлял 540 фунтов (245 килограммов).

В ноябре 2025 года в сети восхитились внешностью похудевшего на 83 килограмма певца Jelly Roll. Исполнителя запечатлели на сцене во время концерта в Австралии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Украинская делегация прибыла в Абу-Даби и пожала руки

    В Москве задержали обокравшую квартиру россиянки супружескую пару

    США вернулись к закупкам одного российского металла

    Трамп проведет закрытую встречу в последний день действия ДСНВ

    Дания захотела разместить на своей территории украинские военные заводы

    В правительстве сделали заявление о контрактах на поставки нового российского самолета

    Бразильский футболист ЦСКА рассказал о неожиданной реакции людей в России на улыбку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok