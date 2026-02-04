Известный музыкант вышел в свет после похудения на 136 килограммов

Музыкант Jelly Roll пришел на «Грэмми» после похудения на 136 килограммов

Американский певец Джейсон Брэдли Дефорд, более известный как Jelly Roll, вышел в свет после похудения. Его снимки публикует Daily Mail.

41-летний исполнитель пришел на церемонию вручения премии «Грэмми» в черном наряде, который состоял из классических брюк со стрелками, рубашки и бомбера. Музыканта сопровождала супруга, американская модель Банни XO (настоящее имя — Алиса ДеФорд). Избранница артиста выбрала кружевное платье с глубоким декольте.

Известно, что Jelly Roll похудел почти на 300 фунтов (136 килограммов). Он худеет с 2022 года — на тот момент его стартовый вес составлял 540 фунтов (245 килограммов).

В ноябре 2025 года в сети восхитились внешностью похудевшего на 83 килограмма певца Jelly Roll. Исполнителя запечатлели на сцене во время концерта в Австралии.