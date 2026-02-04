Известный российский блогер пожаловался на проблемы со здоровьем

Блогер Стоун заявил, что у него ухудшилось зрение из-за осложнений конъюнктивита

Известный российский блогер Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) пожаловался на проблемы со здоровьем. О них блогер рассказал в интервью Telegram-каналу «Звездач».

Стоун отметил, что из-за осложнений вирусного конъюнктивита у него ухудшилось зрение на обоих глазах. «У меня потрескалась роговица. Где-то она зажила нормально, а где-то она, в общем, плохо зажила», — объяснил блогер. Он уточнил, что вовремя обратился к врачу и смог вовремя обнаружить проблему.

По словам Стоуна, вскоре ему предстоит операция. Блогер добавил, что врачи запретили ему тяжелые физические нагрузки, однако он не соблюдает эту рекомендацию.

Ранее о серьезных проблемах со зрением рассказал блогер и рэпер Егор Шип (настоящее имя — Егор Кораблин). По словам Кораблина, зрение на его правом глазу упало до -13.