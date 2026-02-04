Реклама

Наука и техника
16:58, 4 февраля 2026Наука и техника

Комплекс «Адъютант» приняли на вооружение

Зиятдинов: Мишенный комплекс «Адъютант» приняли на вооружение
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) «Адъютант», разработанный специалистами Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»), приняли на вооружение. Об этом генеральный директор завода Фанил Зиятдинов сообщил в интервью журналу «Национальная оборона».

«Встали на вооружение и новые изделия "Купола", такие как универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант". Пока его главными заказчиками выступают предприятия-разработчики средств противовоздушной обороны — им нужны учебные мишени», — сказал он.

Зиятдинов добавил, что в процессе работы над «Адъютантом» специалисты «Купола» наработали серьезные компетенции в сфере беспилотных технологий.

УМТК «Адъютант» считается одной из самых совершенных систем своего класса для подготовки расчетов комплексов противовоздушной обороны (ПВО). На одном шасси размещены все ключевые элементы системы и многоразовые мишени, которые имитируют современные средства нападения, включая крылатые ракеты, дроны, самолеты и вертолеты. Комплекс может одновременно вывести в небо до шести имитаторов целей.

В январе 2025 года стало известно, что комплекс «Адъютант» впервые применили для испытания корабельной системы ПВО. Мишени УМТК имитировали противолодочные крылатые ракеты.

