Константинов посоветовал генсеку ООН позвонить в Крым

Константинов заявил, что Гутерриш может позвонить в Крым и получить информацию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может позвонить в Крым и получить всю необходимую информацию о законности референдума 2014 года. С такой инициативой выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее генсек заявил, что в ООН пришли к выводу, что принцип самоопределения не применим к ситуации с Крымом и Донбассом. По его мнению, там преобладает принцип территориальной целостности.

«Генсек ООН, прежде чем делать столь громкие заявления по Крыму, может позвонить нам. Мы бы предоставили ему и правовому управлению ООН всю необходимую информацию о законности проведенного в 2014 году референдума», — подчеркнул Константинов.

По его словам, народы Крыма и Донбасса имели право на самоопределение. Им грозило физическое уничтожение со стороны украинского государства после госпереворота в Киеве, резюмировал парламентарий.

До этого Владимир Константинов пригласил Гутерриша приехать на полуостров и пообщаться с местными жителями. Парламентарий также указал на поспешность выводов руководства ООН о неприменимости права на самоопределение, поскольку были проигнорированы основополагающие принципы и нормы устава организации.

До этого сообщалось, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение.