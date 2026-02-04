Реклама

Мать и сестра рассказали о пытавшейся сжечь одноклассников школьнице

Владимир Седов
Фото: Виктория Мельникова / ТАСС

Мать 14-летней школьницы-поджигательницы из Красноярска допросили вместе с дочерью. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По словам родителей, о планах дочери им ничего не было известно. Дочь они характеризовали как добрую и дружелюбную. Она занималась плаванием, рисованием и игрой на гитаре, о ее проблемах в школе родные не знали. О том, что девочка подвергалась травле со стороны одноклассников, знала старшая сестра, видевшая ее в слезах после школы. Однако о планах младшей сестры ей известно не было.

4 февраля в школе № 153 в Красноярске ученица восьмого класса принесла в туалет бутылку с бензином, облила им одноклассника и подожгла. Затем, вооружившись молотком, она напала на учителя и других одноклассников. Мотивом нападения стали насмешки и обидное прозвище «хикки».

