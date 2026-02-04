Реклама

Бывший СССР
21:17, 4 февраля 2026Бывший СССР

Мэр Киева пожаловался на жителей украинской столицы

Кличко пожаловался, что киевляне только ругают его как мэра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что жители украинской столицы только ругают его как мэра. Фрагмент выступления приводит «Страна.ua».

«Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит», — сказал он.

В январе мэр Киева заявил, что ситуация с электроснабжением и теплом в столице будет ухудшаться, поэтому жителям города необходимо эвакуироваться. Он также предсказал продолжение российских ударов по энергоинфраструктуре и ухудшение ситуации в жилых домах.

