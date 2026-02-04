Мэр Киева пожаловался на жителей украинской столицы

Кличко пожаловался, что киевляне только ругают его как мэра

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что жители украинской столицы только ругают его как мэра. Фрагмент выступления приводит «Страна.ua».

«Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит», — сказал он.

В январе мэр Киева заявил, что ситуация с электроснабжением и теплом в столице будет ухудшаться, поэтому жителям города необходимо эвакуироваться. Он также предсказал продолжение российских ударов по энергоинфраструктуре и ухудшение ситуации в жилых домах.