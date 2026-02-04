Реклама

Минцифры дополнило список работающих без интернета сайтов

Минцифры добавило в «белый список» сайтов ресурсы банка ВТБ и холдинга ВГТРК
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Минцифры дополнило список сайтов, работающих без интернета. Его ведомство опубликовало в мессенджере MAX.

Сообщается, что в так называемый «белый список» вошли ресурсы банков ВТБ и ПСБ, служб доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат», магазина «Детский мир» и сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» и маркетплейса «Мегамаркет».

Кроме того, в перечень добавили сайты медиахолдинга ВГТРК, телеканалов «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», изданий «Коммерсантъ» и «Парламентская газета», дистрибьютора телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ».

Также в «белый список попали» сервисы ФНС России для налогоплательщиков, Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», операторов электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур», онлайн-кассы «Эвотор», мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса, а также интернет-ресурс компании «Росагролизинг».

Ранее Минцифры сообщило, что в белый список вошли сайты ТАСС и Окко. Кроме того, в него добавили страницы операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл» и «Эр-Телеком».

Ведомство опубликовало список сайтов, работающих без интернета, в сентябре 2025 года. Тогда в него вошли портал «Госуслуги», сервисы компании «Яндекс» и другие страницы.

