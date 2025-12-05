Список работающих без интернета сайтов пополнили

Минцифры сообщило, что в «белый список» вошли сайт ТАСС и Окко

Список сайтов, работающих без интернета, пополнился несколькими ресурсами. О том, какие именно страницы вошли в так называемый «белый список», рассказало Минцифры России в мессенджере MAX.

Сообщается, что на третьем этапе формирования в перечь таких страниц включили сайт Центрального банка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл» и «Эр-Телеком».

Также в него попали платформы «Россия — страна возможностей», «Молодежь России» и «Твой ход», сайты информационного агентства ТАСС, издания «Известия», онлайн-кинотеатра Окко и сервиса для покупки и продажи недвижимости «Домклик».

Кроме того, в «белом списке» также теперь есть сайт охранной системы «Цезарь Сателлит».

Ранее стало известно, что в перечень этих онлайн-ресурсов включили сайты таких изданий, как «Лента.ру», «Газета.ру», РИА Новости, РБК и прочих. Кроме того, в «белом списке» оказались онлайн-ресурсы РЖД и «Почты России».

Список сайтов, которые могут работать без интернета, был опубликован в сентябре. В него вошли портал «Госуслуги», сервисы компании «Яндекс», почта Mail.ru, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другие страницы.