Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:04, 4 февраля 2026Мир

Минюст США убрал из доступа тысячи документов по делу Эпштейна

NYP: Минюст США удалил тысячи файлов по делу Эпштейна после жалоб жертв
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters

Министерство юстиции США удалило из открытого доступа несколько тысяч файлов, связанных с делом осужденного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Решение было принято после требований адвокатов пострадавших, которые заявили о недопустимости раскрытия личных данных их клиентов в опубликованных документах. По данным издания, в ведомстве объяснили произошедшее «технической или человеческой ошибкой».

В Минюсте США заявили, что пересмотрели внутренние протоколы по работе с подобными материалами.

Ранее сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл подала в суд новое ходатайство с информацией о его друзьях. Осужденная за торговлю людьми с целью вовлечения в проституцию Максвелл утверждает, что 29 человек, включая четырех соучастников, заключили с властями «секретные соглашения» по делам, связанным с Джеффри Эпштейном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    В России произошла вспышка сифилиса

    В России опустели салоны красоты

    Водителей призвали не оставлять документы в машине в мороз

    Обвиненного в покушении на Трампа американца приговорили к пожизненному заключению

    Гоблин открыл россиянам глаза на мат

    В сети обсудили внешность звезд фильма «Дьявол носит Prada» спустя 20 лет

    Стало известно о срыве переговоров США и Ирана

    Центробанк признал переход россиян к тотальной экономии

    Пассажир самолета описал разгерметизацию салона фразой «глаза вылезали из орбит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok