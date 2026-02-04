Минюст США убрал из доступа тысячи документов по делу Эпштейна

NYP: Минюст США удалил тысячи файлов по делу Эпштейна после жалоб жертв

Министерство юстиции США удалило из открытого доступа несколько тысяч файлов, связанных с делом осужденного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Решение было принято после требований адвокатов пострадавших, которые заявили о недопустимости раскрытия личных данных их клиентов в опубликованных документах. По данным издания, в ведомстве объяснили произошедшее «технической или человеческой ошибкой».

В Минюсте США заявили, что пересмотрели внутренние протоколы по работе с подобными материалами.

Ранее сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл подала в суд новое ходатайство с информацией о его друзьях. Осужденная за торговлю людьми с целью вовлечения в проституцию Максвелл утверждает, что 29 человек, включая четырех соучастников, заключили с властями «секретные соглашения» по делам, связанным с Джеффри Эпштейном.