Забота о себе
07:01, 4 февраля 2026Забота о себе

Мужчина получил от жены на годовщину талоны на оральный секс и оказался в тупике

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником @No_Monitor_6623 рассказал, как получил от жены на первую годовщину свадьбы книжку с шуточными талонами. По словам мужчины, спустя два года после этого он оказался в тупике.

Автор поста рассказал, что в книжке были шуточные талоны, использовав которые он мог попросить жену сделать ему массаж или, например, приготовить его любимый ужин. Рассказчик признался, что за два года использовал почти все, что было в книжке. Сейчас у него остались лишь талоны на оральный секс.

Мужчина объяснил, что не потратил их, потому что супруга не очень любит заниматься оральным сексом. «Было бы паршиво, если бы я воспользовался этим талоном, а она через две минуты прекратила бы или делала это без энтузиазма», — пожаловался он. Автор поста добавил, что на талонах есть срок годности, вскоре он истекает. Мужчина констатировал, что не знает, как ему стоит поступить, и обратился за советом к пользователям портала.

В комментариях ему посоветовали использовать эту ситуацию для того, чтобы откровенно поговорить с женой об оральном сексе и узнать, что ей нравится и не нравится в этом процессе. Кроме того, его призвали попытаться обменять талоны на что-то другое.

Ранее 28-летний мужчина пожаловался пользователям сети, что его 26-летняя девушка уже полгода отказывается заниматься сексом, откладывая это до свадьбы. В комментариях молодому человеку посоветовали откровенно поговорить с девушкой о своих чувствах.

