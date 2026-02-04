Реклама

20:02, 4 февраля 2026

Мужчина притворился спящим и попытался ощупать попутчицу в самолете

Мужчина домогался попутчицы на рейсе в США и оказался под угрозой тюрьмы
Алина Черненко

Фото: slyellow / Shutterstock / Fotodom

Мужчина, домогавшийся попутчицы на рейсе в США, оказался под угрозой двух лет тюрьмы. Об этом пишет портал NDTV.

Уточняется, что инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Род-Айленда в Вашингтон, в августе 2024 года, однако суд признал 38-летнего Варуна Арору виновным только 29 января 2026-го.

В материалах дела говорится, что индиец надел маску для сна и притворился спящим, а затем попытался ощупать сидевшую рядом женщину. Она убрала руку Ароры, но тот все равно продолжал прикасаться к жертве.

В суде прокурор заявил, что гражданин Индии находится в США без законного статуса. Он был осужден по обвинению в сексуальном насилии и нападении на борту самолета. Приговор Ароре озвучат 7 мая.

Ранее на другом рейсе в США пьяный мужчина потрогал попутчицу между ног и оставил ей синяки. В итоге пострадавшая решила засудить авиакомпанию.

