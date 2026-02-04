На российский рынок поставили рекордные объемы одного вида рыбы

АДМ: На российский рынок поставили 271 тысячу тонн продукции из минтая

С 2013 года поставки продукции из минтая на внутренний рынок России выросли почти в 4,5 раза. Об этом заявил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. Его процитировали «Известия».

В прошлом году российские рыбаки поставили рекордные 271 тысячу тонн этой продукции. По сравнению с 2024 годом рост оценивается в семь процентов. Самый большой прирост показали наиболее востребованные у россиян мороженный минтай 188 тысяч тонн и филе минтая — свыше 55 тысяч.

По информации Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, среди всех видов рыбы россияне отдают наибольшее предпочтение селедке. Кроме того, в списке любимых оказались треска, скумбрия и минтай.

Стоимость форели за килограмм в январе-ноябре 2025 года составила 969 рублей, горбуши — 1429 рублей за килограмм. Сельдь стоила 593 рубля, минтай — 674 рубля. За скумбрию просили 897 рублей.