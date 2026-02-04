Реклама

07:25, 4 февраля 2026Бывший СССР

На Украине мужчина умер в ТЦК

На Львовщине мужчина умер в помещении ТЦК
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Во Львовской области мужчина умер в помещении ТЦК (территориального центра комплектования — аналог военкомата. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По одной из версий, у него зафиксировано алкогольное отравление.

«02.02.2026, примерно в 09:30, военнослужащие группы оповещения, совместно с представителем полиции, остановили гражданина Воловецкого И. для проверки военно-учетных документов. Мужчина находился в нетрезвом состоянии», — говорится в публикации.

Ранее в Житомирской области Украины сотрудник ТЦК открыл огонь по местным жителям.

До этого стало известно, что на Украине мобилизовали мужчину прямо из туалета.

