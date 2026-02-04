На Украине объяснили реакцию Трампа на удары по энергетике

Реакция президента США Дональда Трампа на удары по энергетике Украины может рассматриваться как элемент давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.
«Трамп никак не осудил удары по украинской энергетике. И, таким образом, фактически дал добро и на последующие удары», — отмечается в публикации.
Издание подчеркивает, что такой ход американского президента может оказать давление на Зеленского в вопросах уступок на переговорах в Абу-Даби.
Новый раунд переговоров начнется 4 февраля. Состав российской делегации не изменился, ее также возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.