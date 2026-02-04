Реклама

12:07, 4 февраля 2026

На Украине объяснили реакцию Трампа на удары по энергетике

«Страна.ua»: Трамп рассматривает удары по энергетике как элемент давления
Алевтина Запольская
Фото: Alex Wong / Getty Images

Реакция президента США Дональда Трампа на удары по энергетике Украины может рассматриваться как элемент давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Трамп никак не осудил удары по украинской энергетике. И, таким образом, фактически дал добро и на последующие удары», — отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что такой ход американского президента может оказать давление на Зеленского в вопросах уступок на переговорах в Абу-Даби.

Новый раунд переговоров начнется 4 февраля. Состав российской делегации не изменился, ее также возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

