Наряд популярной актрисы сравнили в сети со взрослым подгузником

Популярная английская актриса Мишель Киган разозлила фанатов нарядом на прогулке в Лос-Анджелесе. На соответствующие кадры, размещенные в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ), обратило внимание издание Daily Mail.

38-летняя звезда предстала на кадрах в черном топе с открытой спиной и солнцезащитных очках. Помимо этого, артистка надела белые брюки и мини-юбку поверх них. Образ завершили вьетнамки и колье с массивной подвеской.

Читатели издания сравнили брюки и мини-юбку Киган со взрослым подгузником в комментариях под материалом.

«Она великолепна, у нее миллионы на счету, и она явно очень старается выглядеть стильно, так почему же ее одежда всегда выглядит так дешево? Как будто все, что на ней надето, куплено на рыночном прилавке?», «Ужасный наряд. Непринужденно нешикарно», «Ей нужен новый стилист», «Дешевые брюки», «Нет, это просто ужас! Она выглядит так, будто купила все в Shein! У этой женщины совершенно нет стиля», «На ней что, надет взрослый подгузник?» — возмутились они.

В мае 2024 года Мишель Киган вошла в список женщин с самыми красивыми ногами. При этом на первое место ортопед Мэрион Яу поставила жену принца Гарри, актрису Меган Маркл.