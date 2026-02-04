Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:42, 4 февраля 2026Ценности

Назван самый популярный в мире модный бренд

Lyst: Бренд Saint Laurent вновь стал самым популярным в мире
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самый популярный в мире модный бренд за последний квартал 2025 года. Информация появилась на одноименном сайте.

Рейтинг вновь возглавила французская марка Saint Laurent. Второе и третье места по-прежнему остались за Miu Miu и COS. В свою очередь, на пять позиций поднялся и оказался на четвертой строке бренд Ralph Lauren, а замкнул пятерку Prada.

В то же время в десятку вошли Coach, The Row, Burberry, Gucci и Moncler.

Ранее в январе платформа Pinterest, которая предлагает пользователям находить, сохранять и выкладывать изображения и видео, назвала самые модные цвета 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия пойдет на Днепропетровск». Военблогер назвал самые перспективные направления для наступления Российской армии

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Европейские военные испугались уязвимости на своих спутниках

    Поджог ученицей одноклассников выявил в школе Красноярска нарушения безопасности

    Пугачеву заподозрили в сотрудничестве с Эпштейном

    Си Цзиньпин захотел разработать грандиозный план сотрудничества с Москвой

    Раскрыты подробности удара американского F-35C по иранскому Shahed-139

    Военблогер раскрыл положение боев в Купянске

    Стали известны новые детали трехсторонних переговоров в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok