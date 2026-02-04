Названо число пострадавших после попытки российской школьницы сжечь сверстника

Минздрав сообщил о трех пострадавших из-за происшествия в школе Красноярска

В результате происшествия в школе Красноярска пострадали трое детей. Об этом сообщил региональный Минздрав, пишет РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, школьников доставили в ожоговый центр Красноярской краевой больницы на скорой помощи. «Специалисты проводят диагностику состояния пострадавших», — рассказали в Минздраве, не уточняя причины происшествия и номер учебного заведения.

В свою очередь, Baza пишет в Telegram, что в результате попытки красноярской школьницы сжечь сверстника пострадали пятеро детей. У мальчика, которого девочка облила бензином и подожгла, сильно обожжены спина, руки, шея и голова. Его состояние оценивается как тяжелое. Также ожоги зафиксированы еще у двоих школьников, включая нападавшую. Кроме того, двоих подростков госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

О происшествии в красноярской школе № 153 стало известно 4 февраля. По неподтвержденной официально информации, 14-летняя школьница подожгла крышку унитаза в туалете учебного заведения, а затем пришла в класс, где облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком.

Днем ранее в Уфе ученик гимназии № 16 пришел на уроки со страйкбольным ружьем и петардами. Воспользовавшись учебной пожарной тревогой, он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а также взорвал пиротехнику.

Несколько часов спустя стало известно о нападении семиклассницы из Красноярского края с ножом на учителя. За педагога вступились другие ученики, один из которых получил ранение.