Названы главные ошибки россиян при оплате ЖКХ

Финансист Волкова: Россияне часто переплачивают за коммунальные услуги

Россияне часто переплачивают за коммунальные услуги, отказываясь от индивидуальных приборов учета или игнорируя права на субсидии. Об этих и других ошибках при оплате коммуналки «Ленте.ру» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

«Коммунальная переплата чаще всего возникает не из-за высокого потребления как такового, а из-за невнимательности и нерационального подхода к учету и услугам, — сказала эксперт. — Самая распространенная ошибка — отсутствие индивидуальных приборов учета воды и электроэнергии. При оплате по нормативам жильцы почти всегда платят больше фактического потребления. Установка счетчиков позволяет платить только за реально использованные ресурсы и в итоге экономить до нескольких тысяч рублей в год».

Другая ошибка, названная Волковой, — игнорирование права на субсидии, которые положены очень многим россиянам. Она объяснила, что с помощью такой государственной поддержки можно компенсировать часть расходов на коммунальные платежи.

«Наконец, значительные суммы часто утекают из-за непроверенных квитанций и подключенных, но фактически неиспользуемых услуг. Кабельное телевидение, дополнительные сервисы связи, навязанные опции — все это может незаметно добавлять к платежам сотни рублей ежемесячно», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский предупредил, что публиковать информацию о долгах по ЖКХ в домовых чатах запрещено законом и может повлечь за собой наказание. По его словам, такие сведения считаются персональными данными, которые нельзя распространять без согласия человека.