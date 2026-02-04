Реклама

10:08, 4 февраля 2026Бывший СССР

Названы имена подозреваемых в убийстве сбежавшей за границу из-за насилия чеченки

СК Армении назвал имена россиянок, подозреваемых в убийстве чеченки Баймурадовой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Айшат Баймурадова

Айшат Баймурадова. Кадр: CIVILNET / YouTube

В Следственном комитете Армении назвали список лиц, подозреваемых в убийстве Айшат Баймурадовой, сбежавшей из дома из-за насилия. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Русская служба «Би-би-си» (BBC) со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что в убийстве Баймурадовой подозреваются две россиянки – Карина Иминова и Саид-Хамзат Байсарова. По данным СК Армении, они действовали по указанию неустановленного лица.

По версии следствия, причиной смерти Баймурадовой, предположительно, стало механическое удушение.

20 октября 2025 года в Армении было найдено тело чеченки Айшат Баймурадовой. Последний раз девушку видели живой, когда она собиралась на встречу с подругой, с которой познакомилась через соцсети. По версии правозащитников, приятельницей могла быть женщина, которая связана с людьми из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.

