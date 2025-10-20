В Ереване убили чеченку, которая могла бежать за границу из-за домашнего насилия. Ее семья сделала заявление

Семья сбежавшей из дома чеченки Баймурадовой отвергла причастность к ее смерти

Семья чеченки Айшат Баймурадовой, сбежавшей из дома из-за насилия, отвергла причастность к ее смерти. Дядя россиянки заявил «Регнуму», что родственникам стало известно о произошедшем только из соцсетей.

Конечно, семья не причастна к произошедшему. Мы сами буквально позавчера из соцсетей узнали о ее пропаже дядя Айшат Баймурадовой

Издание со ссылкой на правозащитников сообщает, что Айшат Баймурадова незадолго до исчезновения могла самостоятельно выехать из страны. Причиной, как предполагается, стало желание россиянки сбежать от домашнего насилия.

Айшат Баймурадова Кадр: CIVILNET / YouTube

Тело чеченки нашли в Ереване

О смерти чеченки стало известно в понедельник, 20 октября. Ее тело было найдено в Ереване. Там россиянка жила на съемной квартире. Ее жилье находилось, как уточняется, на улице Демирчяна.

Известно, что погибшая гражданка России пропала без вести 15 октября. Последний раз Баймурадову видели живой, когда она собиралась встретиться с подругой, с которой познакомилась в соцсети незадолго до произошедшего.

Активистки, которые следят за расследованием дела, подозревают девушку в причастности к исчезновению чеченки. Вывод они сделали, основываясь на анализе подписчиков страницы новой знакомой Баймурадовой. У нее, добавили активисты, в подписчиках оказались люди, связанные с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Армянская полиция. Архивное фото Фото: hydebrink / Shutterstock / Fotodom

Сбегающие от насилия жительницы Чечни пропадают не впервые

Еще одна история с исчезновением чеченки, пытавшейся сбежать от родных, произошла в 2023 году. Тогда совершеннолетняя уроженка региона Седа Сулейманова оставила дом после конфликта с родственниками, которые пытались насильно выдать ее замуж.

Вскоре чеченка устроилась на работу в Санкт-Петербурге и начала жить с молодым человеком. При этом позднее, летом того же года, ее обвинили в краже украшений у родни и силой увезли в республику. После этого следы россиянки затерялись.

Ее местонахождение до сих пор неизвестно. Только два года спустя, 16 июня 2025 года, девушку объявили в розыск.

Еще один инцидент произошел с 19-летней жительницей Чечни Селимой Исмаиловой. В 2023 году она перестала выходить на связь, как только вернулась в Грозный. Незадолго до этого она пыталась сбежать от родственников из-за домашнего насилия и улететь в Германию.