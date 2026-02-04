Реклама

Экономика
07:28, 4 февраля 2026

Названы три главных покупателя российской нефти в 2026 году

Экономист Головнин: Индия, КНР и Турция продолжат покупать нефть у России
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Если с Москвы не снимут санкции, то рынки российской нефти останутся прежними. Об этом заявил директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. Его процитировало РИА Новости.

Он обратил внимание, что основным рынком в настоящее время остается Китай и, в меньшей степени, Индия и Турция. Эти государства формируют большую тройку покупателей российской нефти.

«Они, в общем-то, скорее всего, останутся неизменными в текущем году», — уверен Головнин.

По прогнозам, в ближайшие два-три месяца Индия вряд ли сможет полностью отказаться от закупок российской нефти. Такое развитие событий называют крайне маловероятным сценарием. Аналитики убеждены, что отказ от импорта этого углеводорода обернется разрушительными последствиями для быстрорастущей экономики этой южноазиатской страны. Вице-премьер Александр Новак заявил, что российская нефть остается востребованной на глобальном энергорынке вопреки усилившемуся давлению властей США на важнейших импортеров сырья.

