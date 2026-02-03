В Индии оценили возможность быстрого отказа от российской нефти

HBL: Быстрый отказ Индии от закупок российской нефти крайне маловероятен

В ближайшие 2-3 месяца Индия вряд ли сможет полностью отказаться от закупок российской нефти. Об этом сообщает местная газета The Hindu Business Line (HBL) со ссылкой на источники.

Быстрый отказ Индии от импорта российского сырья, на чем продолжает настаивать президент США Дональд Трамп, представляется «крайне маловероятным» сценарием, сошлись во мнении собеседники газеты. Такая стратегия стала бы для стремительно растущей экономики азиатской страны «разрушительной», отмечается в материале.

Представители нефтеперерабатывающих компаний и аналитики уточнили, что до сих пор не получали никаких указаний от правительства по поводу прекращения импорта российской нефти. Обычно такого рода контракты заключаются на десять недель вперед. Если соглашения были заключены в январе, то логистические компании продолжат разгружать сырье в индийских портах до конца марта или апреля 2026 года.

На этом фоне гораздо более реалистичным сценарием представляется умеренная диверсификация индийского импорта. В среднесрочной перспективе акцент будет постепенно смещаться в сторону сырья из США или Венесуэлы при снижении роли российской марки Urals. Резкого вытеснения последней в обозримом будущем ожидать не стоит, констатировал аналитик Kpler Сумит Ритолия.

О разрушительном последствии для индийской экономики в случае быстрого отказа от российской нефти ранее также предупредили эксперты международного рейтингового агентства Moody's Ratings. Полный переход на нероссийскую нефть, пояснили аналитики, может повлечь за собой ряд рисков, включая сокращение поставок в других странах и рост инфляции. В этом плане заключенная между США и Индией торговая сделка вряд кардинально изменит отношение индийских импортеров к российской нефти.

