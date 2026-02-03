Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:20, 3 февраля 2026Экономика

В Индии оценили возможность быстрого отказа от российской нефти

HBL: Быстрый отказ Индии от закупок российской нефти крайне маловероятен
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В ближайшие 2-3 месяца Индия вряд ли сможет полностью отказаться от закупок российской нефти. Об этом сообщает местная газета The Hindu Business Line (HBL) со ссылкой на источники.

Быстрый отказ Индии от импорта российского сырья, на чем продолжает настаивать президент США Дональд Трамп, представляется «крайне маловероятным» сценарием, сошлись во мнении собеседники газеты. Такая стратегия стала бы для стремительно растущей экономики азиатской страны «разрушительной», отмечается в материале.

Представители нефтеперерабатывающих компаний и аналитики уточнили, что до сих пор не получали никаких указаний от правительства по поводу прекращения импорта российской нефти. Обычно такого рода контракты заключаются на десять недель вперед. Если соглашения были заключены в январе, то логистические компании продолжат разгружать сырье в индийских портах до конца марта или апреля 2026 года.

Материалы по теме:
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
23 октября 2025
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
23 октября 2025

На этом фоне гораздо более реалистичным сценарием представляется умеренная диверсификация индийского импорта. В среднесрочной перспективе акцент будет постепенно смещаться в сторону сырья из США или Венесуэлы при снижении роли российской марки Urals. Резкого вытеснения последней в обозримом будущем ожидать не стоит, констатировал аналитик Kpler Сумит Ритолия.

О разрушительном последствии для индийской экономики в случае быстрого отказа от российской нефти ранее также предупредили эксперты международного рейтингового агентства Moody's Ratings. Полный переход на нероссийскую нефть, пояснили аналитики, может повлечь за собой ряд рисков, включая сокращение поставок в других странах и рост инфляции. В этом плане заключенная между США и Индией торговая сделка вряд кардинально изменит отношение индийских импортеров к российской нефти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о сложных последствиях самого мощного удара

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    В России начали изымать автономера серии АМР

    На Украине оценили скорость «Цирконов»

    В Индии оценили возможность быстрого отказа от российской нефти

    Умерла диктор и бывшая ведущая КВН Светлана Жильцова

    Трампа обвинили в кризисе американской промышленности

    В Госдуме увидели уловку в словах генсека НАТО о войсках альянса на Украине

    Союзная России страна приняла меры против наемничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok