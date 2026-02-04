Небензя: Киев снабжает террористов в Африке вооружением, включая беспилотники

Киев снабжает вооружением террористические группировки в Африке, в частности — в Мали. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«К этому активно подключается киевский режим, снабжающий террористов вооружением, включая беспилотники, и обучающий боевиков. Наиболее активно смычка с украинцами работает в Мали. Прошлогодние атаки террористов на бензовозы, попытки блокады малийских городов, убийства мирных жителей происходили при содействии внешних сил», — сообщил Небензя.

Постпред России при ООН обратился к международному сообществу. Он призвал принять меры для воспрепятствования попадания оружия и его компонентов в руки террористов. По словам Небензи, Африка также страдает от попадания боевикам через черные рынки западного вооружения, переданного Украине.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России указали на причастность Украины к переворотам в Африке. Уточнялось, что Франция с поддержкой Киева дестабилизирует обстановку в Сахаро-Сахельской зоне.