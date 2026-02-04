Реклама

04:01, 4 февраля 2026Интернет и СМИ

Необычная привычка женщины вызвала ревность у ее бойфренда

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: simona pilolla 2 / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником HoguaD пожаловалась на своего 36-летнего бойфренда, на четвертом году отношений начавшего ревновать свою избранницу к домашней рыбке. По словам женщины, она всегда беседует с ней, возвращаясь домой с работы.

«Разговоры с рыбкой — это просто способ снять напряжение после трудового дня. Я рассказываю ей о том, что у меня нового, и, как правило, мой парень не хочет тратить свое время на мой 15-минутный монолог», — написала женщина.

Однако в последние пару недель привычка женщины начала вызывать у мужчины раздражение. В ответ она решила излить душу ему, а не аквариуму с рыбкой, однако бойфренд слушал ее крайне невнимательно, отвлекался на телевизор и пару раз даже разозлился из-за незначительности затрагиваемых вопросов.

«Он сам не хочет меня слушать после работы и не хочет, чтобы я разговаривала со своей рыбкой. Я не понимаю, что я делаю не так», — горестно заключила женщина.

Ранее другая женщина задумалась о разводе из-за сводящей ее с ума по утрам привычки мужа. Тот устанавливает 12 будильников с интервалом в пять минут с 6 до 7 утра, но, когда они начинают звонить, не выключает их, а нажимает на кнопку отложенного повтора сигнала.

