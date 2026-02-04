Одно из старейших деревьев России оказалось под угрозой из-за недостатка места

В оранжерее Ботанического сада Пермского государственного национального исследовательского университета оказалась под угрозой 130-летняя финиковая пальма. Дерево доросло до крыши и место для новых листьев кончилось, что является критичным для данного вида, пишет «Подъем».

Пальма была посажена в 1896 году и считается одним из старейших деревьев России. Сейчас ее высота составляет 11,5 метра и приравнивается к высоте кровли оранжереи. Вид отличается тем, что имеет только верхушечную точку роста. «И если она погибает, то погибает все растение», — рассказал директор ботсада Сергей Шумихин.

Он отметил, что три года назад растение начало плодоносить, что в данном случае является признаком того, что пальма чувствует себя очень плохо. По словам директора, для спасения пальмы необходимо поднять оранжерею до 20-25 метров, такие работы обойдутся в 100-150 миллионов рублей.

Ботанический сад пытается добиться реконструкции кровли в течение десяти лет. За это время инвесторы выделяли деньги на проект, однако проектировщик присвоил деньги и подал на банкротство. Губернатор неоднократно поручал разобраться с проблемой, однако работы так и не начались. Кроме того, три года назад сад перешел новым руководителям, которые не хотят заниматься этим вопросом.

