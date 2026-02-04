Реклама

10:16, 4 февраля 2026

Одного постсоветского лидера позвали в Израиль

Нетаньяху пригласил Алиева в Израиль
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Израиль. Об этом в X сообщило посольство Израиля в Баку.

«Премьер-министр Нетаньяху также пригласил президента Ильхама Алиева посетить Израиль. Мы не просто ждем будущее — мы создаем его вместе!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед этим в Иерусалиме Израиль и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании в области искусственного интеллекта.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что республика не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для военных операций против Ирана. Он также подчеркнул, что нарастающая напряженность в регионе вызывает беспокойство.

