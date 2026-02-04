Реклама

14:31, 4 февраля 2026

Опубликовано последнее сообщение сына Каддафи

Племянник сына Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ismail Zitouny / Reuters

Племянник сына бывшего лидера Ливии Саифа аль-Ислама Каддафи Ахмед опубликовал в социальных сетях последнее, как он утверждает, аудиосообщение политика, в котором он критиковал политику внутри государства после событий «арабской весны» в 2011 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разве мы не предупреждали еще до тысяч жертв, потери 500 миллиардов долларов, а также всех этих разрушений, сирот и вдов», — заявил, как утверждается, сын Муаммара Каддафи.

Также Саиф аль-Ислам посетовал на то, что послы и ставленники других государств управляют Ливией, а не сами ливийцы.

Ранее стало известно, что на Саифа аль-Ислама Каддафи было совершенно вооруженное нападение в городе Эз-Зинтан, после которого он не выжил. Его советник и двоюродный брат Ахмед Каддафи подтвердили информацию.

