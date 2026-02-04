Папа Римский выступил с призывом к России и США

Папа Римский призвал Россию и США заключить ядерное соглашение

Папа Римский Лев XIV призвал Россию и США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), ограничивающий количество стратегических ядерных вооружений, размещенных каждой страной. Об этом сообщает Reuters.

«Я обращаюсь с настоятельным призывом не допустить истечения срока действия этого документа. Сейчас как никогда важно заменить логику страха и недоверия общей этикой, способной направлять выбор к общему благу», — сказал понтифик во время своей еженедельной аудиенции в Ватикане.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп проведет закрытую встречу по вопросам политики в последний день действия ДСНВ. Мероприятие начнется в полночь по московскому времени 5 февраля. Тема и состав участников встречи не раскрываются.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя истечение срока действия ДСНВ, заявил, что Москва готова к новой реальности. По словам замглавы МИД, Россия не намерена отправлять США демарши или официальные обращения об их окончательном ответе на предложение продлить ограничения по вооружениям.