Пентагон захотел создать сотни тысяч дронов-камикадзе

Пентагон намерен создать сотни тысяч дронов-камикадзе к 2027 году

Министерство войны Соединенных Штатов к 2027 году намерено создать запас в несколько сотен тысяч дронов-камикадзе. Ведомство пригласило 25 компаний, включая две украинские, к испытаниям их беспилотников, сказано в заявлении ведомства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«Министерство к 2027 году будет располагать сотнями тысяч вооруженных беспилотных летательных аппаратов для атак одноразового действия, готовых к сражению», — сказано в документе.

Также отмечается, что для выполнения намеченного плана министерство пригласило более двух десятков компаний в первый этап испытаний дронов. Они будут бороться за участие в будущих контрактах. Среди приглашенных значатся две украинских — General Cherry Corp и Ukrainian Defence Drones Tech Corp.

Ранее сообщалось, что Пентагон получил и испытал оружие, вызывающее случаи так называемого гаванского синдрома. Отмечалось, что речь идет о загадочном заболевании, первые сообщения о котором появились в конце 2016 года.

В мае прошлого года стало известно, что армия США определила победителя конкурса xTech Soldier Lethality, в рамках которого создавали оружие для повышения огневой мощи отдельного бойца. Пентагон хочет принять на вооружение гранатомет Support Rifle System, который сможет поражать дроны программируемыми боеприпасами.