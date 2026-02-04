Реклама

20:01, 4 февраля 2026Мир

Переговорам по Украине в Абу-Даби предрекли провал по одной причине

Мема: Переговоры в Абу-Даби провалятся, так как НАТО и Зеленский игнорируют РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби не принесут положительных результатов, так как страны НАТО и украинский президент Владимир Зеленский продолжают игнорировать ключевые требования российской стороны. С таким мнением на странице в соцсети X выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Переговоры по Украине снова провалятся... НАТО обещает ввести войска на территорию Украины, как только будет достигнуто мирное соглашение... Зеленский не хочет идти на уступки, и его риторика практически не изменилась. Комиссия Урсулы [фон дер Ляйен] хочет усилить давление на Россию и ввести экономические санкции», — написал политик.

Мема также выразил мнение, что украинский лидер согласится на условия России только тогда, когда «крах Украины будет близок». В то же время он призвал страны Европейского союза пересмотреть свою стратегию, чтобы снизить риск ядерной эскалации.

Ранее корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что в Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
