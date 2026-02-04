Реклама

12:24, 4 февраля 2026Бывший СССР

Подробности приватного разговора Алиева и Пашиняна раскрыли

Report: Алиев и Пашинян договорились нормализовать отношения Баку и Еревана
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились нормализовать отношения Баку и Еревана, отметив готовность двух стран к миру. Подробности приватного разговора рассказало Report со ссылкой на своего корреспондента.

«[Оба лидера] подтвердили готовность продолжать усилия по дальнейшему укреплению мира и стабильности между двумя странами и договорились продолжить контакты в целях поддержки процесса двусторонней нормализации отношений», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, Пашинян и Алиев обсудили реализацию маршрута президента США Дональда Трампа через территорию двух стран в рамках Срединного коридора из Китая в Европу, возобновление двусторонней торговли и экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.

О встрече Пашиняна и Алиева в Абу-Даби стало известно 4 февраля. Она заранее не была анонсирована. 3 февраля спикер армянского парламента Ален Симонян называл абсурдным участие России в маршруте Трампа, объяснив это тем, что участок коридора в Армении является сугубо армянско-американской организацией.

8 августа 2025 года в Вашингтоне Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами и закрытию вопроса Карабаха. Акт был заключен при посредничестве Трампа.

