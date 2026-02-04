Реклама

05:00, 4 февраля 2026

Политолог оценил шансы на прорыв в переговорах с Украиной

Политолог Асафов: Переговоры в Абу-Даби могут быть плодотворны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via

Есть надежда, что новые переговоры в Абу-Даби по мирному урегулированию украинского конфликта помогут приблизить его завершение, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Вместе с тем, он отметил, что факторов, которые могут повлиять на встречу, на ее повестку очень много.

«Предполагать содержание переговоров достаточно сложно. Можно предположить, что есть некие рамочные направления, с которыми стороны согласны или не согласны, и нужно переходить к более конкретным планам действий, — сказал политолог. — Честно говоря, больших прорывов на этом этапе я не жду. Хотя большой прогресс может быть достигнут по отдельным направлениям — такое возможно. Но влияющих на ситуацию факторов очень много».

Он напомнил, что предыдущий раунд переговоров, по оценке внешних свидетелей, оказался достаточно конструктивным, потому есть надежда на то, что новая встреча окажется еще более плодотворной. Асафов также добавил, что говорить о новом энергетическом перемирии сложно, потому что здесь ситуация может развиваться по разным векторам.

«Украинский лидер Владимир Зеленский также запросил встречу с президентом России Владимиром Путиным. А, чтобы она состоялась, нужны промежуточные договоренности, шаги на уровне групп. Будем надеяться, что эти группы заработают в полной мере», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в ОАЭ остается прежним. Ее возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

