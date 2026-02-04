Реклама

16:00, 4 февраля 2026Мир

Помощник Путина заявил о взрывоопасной ситуации в ряде регионов мира

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Сразу в нескольких регионах мира складывается напряженная и крайне взрывоопасная ситуация, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

Ушаков прокомментировал разговор российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, который прошел в формате видеоконференции.

«Уделили серьезное внимание и наиболее актуальным международным вопросам, особенно сейчас, когда в целом ряде регионов мира сложилась крайне напряженная и взрывоопасная ситуация», — сказал Ушаков.

Ранее Юрий Ушаков заявил, что США до сих пор не ответили на российское предложение по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

