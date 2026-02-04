Реклама

Россия
15:57, 4 февраля 2026Россия

Появилась новая версия о смерти 12-летнего сына бойца СВО по дороге к психологу

Причиной смерти сына бойца СВО в Волгограде могли стать проблемы со здоровьем
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

К смерти 12-летнего сына бойца специальной военной операции (СВО) по пути к психологу в Волгоградской области могли привести проблемы со здоровьем. Эту версию озвучила официальный представитель регионального Следственного комитета Наталия Рудник в беседе с журналистом V1.ru.

Ранее сообщалось, что сын жителя города Петров Вал, не вернувшегося с фронта, упал по дороге на тренинг. По словам очевидцев, мальчик поскользнулся на гололеде и сильно ударился головой. Довезти до больницы его не успели.

Однако, как рассказала Рудник, гематом на голове подростка не обнаружили. Точный диагноз эксперты установят через 30 дней.

К версии с проблемами со здоровьем склоняется и источник издания в скорой помощи. По его словам, серьезных внешних повреждений на голове врачи нашли. «Говорили, что он еще в школе жаловался, что плохо себя чувствует. Может, если бы раньше спохватились — удалось бы его спасти», — считает собеседник V1.ru.

В январе в Выборге Ленобласти врачи не смогли спасти 14-летнего школьника, которому потребовалась медпомощь. Как выяснилось, подростку стало плохо на уроке физкультуры. Прибывшие на место медики провели реанимацию, но мальчик так и не пришел в сознание.

