Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:43, 4 февраля 2026Россия

Появились подробности о ситуации после взрыва цистерн с бензином в российском регионе

Тамбовский глава Первышов: Оперштаб создан из-за возгорания цистерн с бензином
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Из-за схода и возгорания железнодорожных цистерн с бензином в Мичуринске создали оперштаб. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале.

«По моему поручению в Мичуринске создан оперативный штаб, который возглавил мой заместитель Евгений Зименко, курирующий ГО и ЧС», — написал он.

Глава региона отметил, что на место также выехал министр транспорта области Альберт Чурилов.

О произошедшем в городе Мичуринске стало известно ранее 4 февраля. Там на железной дороге взорвались две цистерны с бензином. На опубликованных кадрах видно мощный взрыв, в результате которого образуется многометровый огненный гриб высотой в несколько этажей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шутившего про инвалида и Иисуса комика Останина отправили в колонию. Стендапер слушал приговор в худи с надписью «Бесы»

    Россия скатилась в депрессию

    В России опустели салоны красоты

    Работники отеля в Индии взяли девушку в рабство, накачали наркотиками и насиловали 20 дней

    Госсекретарь США анонсировал заявление Трампа по ДСНВ

    Женщина поправила дорожное зеркало по правилам фэн-шуй и спровоцировала серию аварий

    Названа цена самой дешевой студии в Москве

    Названы способы добиться полной компенсации после ДТП

    Экономист заявил о планах Трампа заработать вместе с Россией один триллион долларов

    Москвичам назвали срок прекращения морозов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok