Появились подробности о ситуации после взрыва цистерн с бензином в российском регионе

Тамбовский глава Первышов: Оперштаб создан из-за возгорания цистерн с бензином

Из-за схода и возгорания железнодорожных цистерн с бензином в Мичуринске создали оперштаб. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале.

«По моему поручению в Мичуринске создан оперативный штаб, который возглавил мой заместитель Евгений Зименко, курирующий ГО и ЧС», — написал он.

Глава региона отметил, что на место также выехал министр транспорта области Альберт Чурилов.

О произошедшем в городе Мичуринске стало известно ранее 4 февраля. Там на железной дороге взорвались две цистерны с бензином. На опубликованных кадрах видно мощный взрыв, в результате которого образуется многометровый огненный гриб высотой в несколько этажей.