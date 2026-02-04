Реклама

13:11, 4 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Позиции России перед продолжением переговоров с Украиной оценили

Политолог Дудчак: Позиции на переговорах усиливают ВС РФ и их продвижение
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Лучшее для создания выгодных условий в переговорах для России — это продолжение ударов по Вооруженным силам Украины и энергообъектам этой страны, считает политолог Александр Дудчак. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что реакция президента США Дональда Трампа на удары по энергетике Украины может рассматриваться как элемент давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Уточняется, что он никак не осудил удары по украинской энергетике. И, таким образом, фактически дал добро и на последующие удары.

Политолог отметил, что неделю приостановки атак на энергетику Россия наносила удары по другим объектам, выполнив просьбу американского президента и оставив Дональда Трампа удовлетворенным. Вместе с тем, по его словам, Киев довольным не остался, однако и предпосылок у России усилить свои позиции за счет этого не было.

«Смысл какой в остановке ударов? Ради того, чтобы создать какие-то положительные предпосылки или атмосферу для переговоров? В этом нет никакой необходимости. Лучшее создание условий — это продолжение ударов по ВСУ и по энергообъектам. В этом плане это лучший аргумент для переговоров. Это и улучшает наши позиции — Вооруженные силы России, их продвижение на фронте, работа ВКС России, которая добивает энергосистему Украины», — считает Дудчак.

Новый раунд переговоров начнется 4 февраля. Состав российской делегации не изменился, ее также возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

