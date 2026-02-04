Реклама

05:01, 6 февраля 2026

Предсказаны сроки нового наступления армии России

Военный аналитик Киселев: Наступление армии России в Донбассе начнется весной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Новое наступление армии России в Донбассе, вероятно, начнется весной и будет развиваться в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Об в этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник в отставке Виталий Киселев.

По его словам, говорить о серьезном продвижении российских войск в сторону этих городов пока преждевременно. Локальные прорывы на этом участке до конца зимы, как полагает эксперт, возможны, но развивать успех пехоте будет сложно из-за плотной застройки и особенностей рельефа.

«Исходя из этого, крупного наступления стоит ожидать не раньше чем через полтора-два месяца. Но к этому моменту необходимо занять выгодные исходные рубежи», — сказал Киселев.

В этой связи аналитик упомянул два города, которые армии России необходимо будет занять и удержать, чтобы начать бои за Славяно-Краматорскую агломерацию — Красный Лиман и Святогорск.

«Это крайне сложная местность с перепадами высот, где противник выстроил мощную оборону», — уточнил он.

Ранее стало известно, что российские подразделения сумели закрепиться на окраинах Красного Лимана. В городе идут тяжелые встречные бои.

