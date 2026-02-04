Прокуратура отреагировала на взрыв цистерн на железной дороге в российском городе

Прокуратура начала проверку из-за возгорания цистерн с бензином на железной дороге в Мичуринске Тамбовской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
По данным правоохранителей, прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения. На место происшествия прибыла исполняющая обязанности Мичуринского транспортного прокурора Маргарита Ломакина.
Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее взрыв и многометровый огненный гриб на железной дороге в Тамбовской области попал на видео.