17:52, 4 февраля 2026Силовые структуры

Прокуратура отреагировала на взрыв цистерн на железной дороге в российском городе

Прокуратура начала проверку из-за возгорания цистерн в Тамбовской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Прокуратура начала проверку из-за возгорания цистерн с бензином на железной дороге в Мичуринске Тамбовской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

По данным правоохранителей, прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения. На место происшествия прибыла исполняющая обязанности Мичуринского транспортного прокурора Маргарита Ломакина.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее взрыв и многометровый огненный гриб на железной дороге в Тамбовской области попал на видео.

