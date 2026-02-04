Реклама

16:36, 4 февраля 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала новое странное сообщение

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала шифровку со словом «доярокайф»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала новое сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая радиостанция Судного дня ожила в 15:41 по московскому времени. В эфире прозвучала шифровка со странным словом «доярокайф». Слово не звучало в прошлых передачах радиостанции.

НЖТИ 19084 ДОЯРОКАЙФ 7828 8610

До этого станция выходила в эфир 2 февраля. Она передала в эфир двойную шифровку со словами «маркетинг» и «узелокус».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

