«Радиостанция Судного дня» передала сообщение о маркетинге

Радио УВБ-76 передало двойную шифровку со словами «маркетинг» и «узелокус»

Радиостанция УВБ-76 передала двойную шифровку. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая радиостанция Судного дня ожила в 11:15 по московскому времени. В эфире прозвучала двойная шифровка со словами «маркетинг» и «узелокус».

НЖТИ 27559 МАРКЕТИНГ 3677 9255 УЗЕЛОКУС 4284 6614

Ни одно из этих слов не звучало в прошлых передачах радиостанции.

До этого станция вела вещание 29 января. За день она передала в эфир семь слов, включая «стояк», «бульончик» и «староверец».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

