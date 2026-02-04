Реклама

Культура
12:12, 4 февраля 2026Культура

Раскрыт многомиллионный гонорар Пугачевой за частный концерт в Дубае

KP.RU: Алла Пугачева может выступить в Дубае в 2026 году за 20 миллионов рублей
Ольга Коровина

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Певица Алла Пугачева может дать концерт в Дубае в 2026 году за многомиллионный гонорар. Об этом пишет KP.RU.

Источники издания утверждают, что мероприятие планирует русскоязычный организатор. Среди условий артистки — закрытый формат, дорогие билеты-приглашения и полный запрет на съемку.

Сообщается, что Пугачевой готовы выплатить гонорар в размере 220 тысяч евро (почти 20 миллионов рублей), однако певица готова выступать не менее чем за 350 тысяч евро (более 30 миллионов рублей). По словам собеседников KP.RU, это привычный заработок исполнительницы, но в последние годы сумма не устраивает заказчиков.

«У нас про выступления Пугачевой давно никто не спрашивает, даже не интересуется. Организовать можно было все, но это никому не нужно», — отметил крупный организатор мероприятий в беседе с изданием.

Ранее упоминание Аллы Пугачевой нашли в файлах скандального финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США. Примадонна упоминается в документах из-за статьи The Times «Самые уважаемые люди мира», вышедшей 10 января 2014 года.

