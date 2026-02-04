Реклама

Россиянам назвали признаки подлежащей срочной замене банковской карты

Роскачество: При подозрении на порчу или кражу карты, лучше ее перевыпустить
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Если говорить о технических и очевидных признаках, то карту нужно менять в нескольких однозначных случаях, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Кузьменко указал, что банковскую карту необходимо менять, если истек срок ее действия, поврежден чип, карта потеряна или украдена. Во всех остальных ситуациях, по его словам, универсального списка «симптомов» просто не существует. Более того, невозможно выявить и сложить в единую схему признаки, которые безошибочно укажут, что данные карты украдены и ее пора заменить, добавил он.

«Ключевым критерием становится ваша собственная цифровая грамотность и осознанность. Важно регулярно анализировать, где и как вы использовали карту. Ведь помимо популярных и защищенных платформ мы часто, не глядя, оплачиваем покупки на малоизвестных сайтах, где риски утечки данных существенно выше», — отметил специалист.

По словам Кузьменко, процедура замены пластиковой карты в банке технически гораздо проще, чем кропотливый ручной процесс: заходить в каждый сервис, приложение или на сайт, где карта была привязана, и удалять ее данные оттуда по отдельности. Он посоветовал в ситуации любых сомнений проявить избыточную осторожность и заказать перевыпуск, чем потом разбираться с последствиями возможного мошенничества.

