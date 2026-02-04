Реклама

Экономика
09:03, 4 февраля 2026Экономика

Россиянам рассказали о ценах на цветы ко Дню святого Валентина

Flowwow: Цветы и конфеты ко Дню святого Валентина подорожали на 3,6 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России цветы и конфеты от кондитера к 14 февраля подорожали за год на 3,6 процента, до 5472 рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на исследование Flowwow.

Цветы и клубника подорожали на 6,6 процента, до 6467 рублей. А больше всего придется потратиться на приобретение цветов с игрушкой. Это обойдется примерно в 6528 рублей, или на семь процентов больше, чем год назад.

Букет без дополнений в 2026 году стоит порядка 3894 рублей. Как отметили авторы исследования, цены на подарки ко Дню святого Валентина замедлили рост. В 2024 году они увеличились примерно на 10-15 процентов.

При этом с 2020 года цветы подорожали на 45 процентов, набор с конфетами — на 44 процента, букет и клубника — на 37 процентов, а букет и игрушка — на 48 процентов.

В феврале 2024 года традиционный букет цветов ко Дню всех влюбленных стоил в среднем 1820 рублей. Средняя цена мягкой игрушки составляла 930 рублей, а открытки-валентинки — 41 рубль.

