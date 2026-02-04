Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:26, 4 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин два года развращал двоих детей

В Благовещенске отправили в СИЗО насиловавшего двух детей россиянина
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Благовещенске по ходатайству следствия местного жителя арестовали на время расследования уголовного дела о насилии над детьми. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

По решению суда, мужчина проведет в СИЗО ближайшие два месяца. По статье о совращении несовершеннолетних ему грозит пожизненное заключение. Мужчина издевался, развращал и насиловал двух детей в возрасте 12 и 14 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Ростовской области россиянину дали 21 год колонии за похищение, насилие и принуждение трех девушек к употреблению наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Украинская делегация прибыла в Абу-Даби и пожала руки

    В Москве задержали обокравшую квартиру россиянки супружескую пару

    США вернулись к закупкам одного российского металла

    Трамп проведет закрытую встречу в последний день действия ДСНВ

    Дания захотела разместить на своей территории украинские военные заводы

    В правительстве сделали заявление о контрактах на поставки нового российского самолета

    Бразильский футболист ЦСКА рассказал о неожиданной реакции людей в России на улыбку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok