21:56, 4 февраля 2026

Рубио высказался о завершении конфликта на Украине

Рубио заявил, что конфликт на Украине в какой-то момент закончится
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине «в какой-то момент закончится» и Вашингтон уже сейчас обсуждает с Киевом возможные реконструкционные проекты. Его слова приводит ТАСС.

«Когда это произойдет, Украина должна быть в состоянии мобилизовать все свои экономические ресурсы, чтобы быть в состоянии восстановиться», — заявил он.

Рубио подчеркнул, что Украина обладает невероятным экономическим потенциалом — при грамотной экономической политике ее ВВП может удвоиться в течение ближайших десяти лет. Он отметил, что такие возможности неотъемлемо входят в состав стратегии устойчивого мира.

По его словам, этому вопросу уже посвящено немало труда и глубоких размышлений и американское руководство рассчитывает приступить к реализации инициатив сразу после завершения военных действий. Особое внимание, отметил госсекретарь, уделяется критически важным минералам, которые составляют ключевую часть экономической основы будущего благополучия Украины.

Ранее Рубио заявил, что прорыв в урегулировании украинского конфликта может произойти в момент, когда ситуация кажется безнадежной. Он привел в пример ситуацию в Газе, где многие считали прогресс невозможным, однако впоследствии возникли условия для достижения соглашения. Он выразил надежду, что похожий прорыв может случиться и в украинском урегулировании.

