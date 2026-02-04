Ситибанк перестанет проводить платежи в долларах

Ситибанк: С 16 февраля будет прекращено осуществление платежей в долларах

Международный Ситибанк предупредил своих клиентов о том, что с 16 февраля будут прекращены проведения платежей в долларах. Новость об этом размещена на официальном сайте кредитной организации.

«Данные изменения связаны с прекращением предоставления Ситибанку платежных услуг в этой валюте иностранным банком корреспондентом», — добавили в банке.

Такие действия банка-корреспондента стали причиной остановки услуг по проведению платежей в американской валюте для всех клиентов Ситибанка.

Ситибанк принадлежит Citigroup Netherlands, структуре американской Citigroup. Руководство финансового конгломерата намеревалось уйти из России еще в 2021 году. Осенью 2022 года Ситибанк прекратил работу с корпоративными клиентами.

А в ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее сделку по продаже 100 процентов акций Ситибанка «Ренессанс Капиталу».