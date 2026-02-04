Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:42, 4 февраля 2026Экономика

Ситибанк перестанет проводить платежи в долларах

Ситибанк: С 16 февраля будет прекращено осуществление платежей в долларах
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Международный Ситибанк предупредил своих клиентов о том, что с 16 февраля будут прекращены проведения платежей в долларах. Новость об этом размещена на официальном сайте кредитной организации.

«Данные изменения связаны с прекращением предоставления Ситибанку платежных услуг в этой валюте иностранным банком корреспондентом», — добавили в банке.

Такие действия банка-корреспондента стали причиной остановки услуг по проведению платежей в американской валюте для всех клиентов Ситибанка.

Материалы по теме:
Что такое рефинансирование кредита простыми словами? И как его выгодно оформить в 2026 году
Что такое рефинансирование кредита простыми словами?И как его выгодно оформить в 2026 году
26 января 2026
Как перевести деньги в Россию в 2026 году? Доступные способы получения средств из-за границы
Как перевести деньги в Россию в 2026 году?Доступные способы получения средств из-за границы
27 января 2026

Ситибанк принадлежит Citigroup Netherlands, структуре американской Citigroup. Руководство финансового конгломерата намеревалось уйти из России еще в 2021 году. Осенью 2022 года Ситибанк прекратил работу с корпоративными клиентами.

А в ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее сделку по продаже 100 процентов акций Ситибанка «Ренессанс Капиталу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежавший смертной казни сын Каддафи был застрелен в Ливии. До этого он пережил ряд покушений. Кого подозревают в убийстве?

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    На Украине проблему с американскими Patriot описали словами «их просто не существует»

    Ситибанк перестанет проводить платежи в долларах

    Известная украинская актриса пристыдила звезд за показ роскошной жизни во время СВО

    Названы последствия убийства сына Каддафи для Ливии

    Названы главные ошибки россиян при оплате ЖКХ

    Названы способы сохранить автомобиль в хорошем состоянии при любом пробеге

    Российские танки уничтожили опорные пункты ВСУ и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok