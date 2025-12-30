Потери американского финансового гиганта от продажи бизнеса в России оценили

Bloomberg: Потери Citigroup от продажи российского Ситибанка составят $1,1 млрд

Суммарные потери американского финансового гиганта — конгломерата Citigroup — от продажи российского Ситибанка после уплаты налогов в бюджет РФ составят порядка 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку головной компании.

Завершить процесс ухода с российского рынка Citigroup планируется до конца первой половины следующего года. Отмечается, что основная часть убытков в результате продажи российского бизнеса будет связана с корректировками валютного курса. При этом конечные убытки конгломерата могут оказаться еще выше в случае дальнейшего ослабления доллара.

Ситибанк принадлежит Citigroup Netherlands, структуре американской Citigroup. Руководство финансового конгломерата намеревалось свернуть свой бизнес в России еще в 2021 году. После начала боевых действий на Украине этот процесс стал неизбежен. Осенью 2022 года Ситибанк прекратил работу с корпоративными клиентами в России.

В октябре того же года руководство банка избавилось от части портфеля потребительских кредитов. Покупателем выступил банк «Уралсиб». В 2023-м Ситибанк демонтировал свои банкоматы в России. В феврале 2025 года стало известно, что финансовая организация простит долги по проблемным кредитам, которые не удалось продать рыночным игрокам. В середине ноября президент России Владимир Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить 100 процентов акций Ситибанка.