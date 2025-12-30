Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:24, 30 декабря 2025Экономика

Потери американского финансового гиганта от продажи бизнеса в России оценили

Bloomberg: Потери Citigroup от продажи российского Ситибанка составят $1,1 млрд
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Суммарные потери американского финансового гиганта — конгломерата Citigroup — от продажи российского Ситибанка после уплаты налогов в бюджет РФ составят порядка 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку головной компании.

Завершить процесс ухода с российского рынка Citigroup планируется до конца первой половины следующего года. Отмечается, что основная часть убытков в результате продажи российского бизнеса будет связана с корректировками валютного курса. При этом конечные убытки конгломерата могут оказаться еще выше в случае дальнейшего ослабления доллара.

Ситибанк принадлежит Citigroup Netherlands, структуре американской Citigroup. Руководство финансового конгломерата намеревалось свернуть свой бизнес в России еще в 2021 году. После начала боевых действий на Украине этот процесс стал неизбежен. Осенью 2022 года Ситибанк прекратил работу с корпоративными клиентами в России.

В октябре того же года руководство банка избавилось от части портфеля потребительских кредитов. Покупателем выступил банк «Уралсиб». В 2023-м Ситибанк демонтировал свои банкоматы в России. В феврале 2025 года стало известно, что финансовая организация простит долги по проблемным кредитам, которые не удалось продать рыночным игрокам. В середине ноября президент России Владимир Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить 100 процентов акций Ситибанка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Орешник" покажется невинным фейерверком». Военкор предложил вариант сокрушительного ответа Украине на атаку резиденции Путина

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Одна страна захотела поставлять в Россию ананасы и манго

    Женщина неожиданно разбогатела на 12,7 миллиона долларов в день рождения дочери

    В Европе осудили Трампа за слова о Путине

    В Европе нашли объяснение лояльности Трампа к России

    Азербайджан пригрозил пожизненными сроками гражданам за участие в СВО

    В МВД России раскрыли основные критерии оценки эффективности автошкол

    Удары соседа напугали Йемен и вынудили принять меры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok