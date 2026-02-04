SpaceX приостановила запуски Falcon 9

Компания SpaceX приостановила запуски ракет Falcon 9 из-за сбоя

Компания SpaceX приостановила запуски ракет Falcon 9 из-за сбоя, зафиксированного в ходе пуска 2 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Проблема возникла в ходе сведения второй ступени с орбиты после того, как от нее отсоединилась группа из 25 спутников системы Starlink.

По плану следующий запуск Falcon 9 должен состояться 6 февраля.

Агентство подчеркивает, что представитель Федерального управления гражданской авиации США, которое контролирует запуски ракет и их влияние на общественную безопасность, был отправлен в неоплачиваемый отпуск на фоне приостановки работы американского правительства и не ответил на запрос Reuters о комментарии.

В ноябре первая ступень ракеты New Glenn впервые совершила успешную мягкую посадку, то есть США получили вторую многоразовую тяжелую ракету.