15:21, 4 февраля 2026Наука и техника

SpaceX приостановила запуски Falcon 9

Компания SpaceX приостановила запуски ракет Falcon 9 из-за сбоя
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания SpaceX приостановила запуски ракет Falcon 9 из-за сбоя, зафиксированного в ходе пуска 2 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Проблема возникла в ходе сведения второй ступени с орбиты после того, как от нее отсоединилась группа из 25 спутников системы Starlink.

По плану следующий запуск Falcon 9 должен состояться 6 февраля.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Агентство подчеркивает, что представитель Федерального управления гражданской авиации США, которое контролирует запуски ракет и их влияние на общественную безопасность, был отправлен в неоплачиваемый отпуск на фоне приостановки работы американского правительства и не ответил на запрос Reuters о комментарии.

В ноябре первая ступень ракеты New Glenn впервые совершила успешную мягкую посадку, то есть США получили вторую многоразовую тяжелую ракету.

